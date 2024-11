Cultura | i vincitori del concorso letterario Una piazza un racconto giunto alla XXVI edizione

Leggi su Ildenaro.it

Mercoledì 27 novembre ore 20,30 la rassegna Concerti d’autunno organizzata dComunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio promuove ladel“Una, un”. Una serata sempre molto seguita nel corso della quale vengono lette alcune pagine dei tre racconti arrivati in finale per poi proclamare idel primo, secondo e terzo premio. Il tema proposto a chi partecipa alè quello di una storia che deve necessariamente svolgersi nelladi una città o di un paese, dove tra gli altri si devono affacciare una chiesa, un bar, una libreria, un negozio di strumenti musicali. Luoghi di condivisione e riflessione.I testi arrivati quest’anno in finale sono: “Il pallone” di Ernesto Maria Volpe, “Metamorfosi” di Elide Ceragioli, “La fine dell’estate” di Eliana Arpaia.