Gaeta.it - Crescita significativa nella distribuzione di piantine di fragola in Italia meridionale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’industria vivaisticana sta vivendo un periodo di notevole espansione, con un incremento documentato delle vendite didi. La recente campagna diha rivelato un miglioramento del 12% rispetto all’anno scorso, portando la società Primi Frutti a unatotale di 78 milioni dinelle regioni di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Questo sviluppo è importante per i produttori, che possono contare su un’offerta varietale diversificata, capace di garantire rifornimenti continui per diversi mesi all’anno.Dettagli sulla campagna diNel corso di quest’anno, Primi Frutti ha seguito un calendario diattentamente pianificato, suddiviso per tipo di pianta e varietà. A partire dalla metà di ottobre, i produttori hanno iniziato a mettere a dimora le, preparando il terreno per una raccolta che promette di iniziare già nel gennaio 2025.