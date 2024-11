Ilgiorno.it - Cresce la rabbia del Corvetto. Il dolore del fratello maggiore: "Ora verità e giustizia per Ramy"

di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO Un estintore svuotato. Lanci di bottiglie. Gli scoppi di petardi e le scie di fumo al cospetto della polizia, la cui presenza scongiura uno scenario peggiore. Ancora tensione al quartieredopo la morte diElgaml, il diciannovenne egiziano deceduto domenica all’alba dopo la caduta al culmine di un inseguimento dei carabinieri per un alt ignorato. "Vogliamo la. Vogliamo" ripete ildel ragazzo insieme agli amici, al pomeriggio tutti radunati nel cortile di via Mompiani, nel caseggiato in cuiElgaml abitava insieme alla sua famiglia. Diversi amici accusano i carabinieri, chiedono di visionare i filmati delle telecamere. Laaveva già trovato sfogo in un corteo domenica sera (con 4 ragazzi investiti da un’auto pirata) e in una notte “da banlieu“ con cassonetti bruciati e proteste al