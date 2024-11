Ilfattoquotidiano.it - “Chissà chi è” di Amadeus terminerà il 21 dicembre sul Nove: da gennaio alcune sorprese in prime time

La notizia era stata anticipata da FqMagazine lo scorso 20mbre, ora ufficializzata dal gruppo Warner Bros. Discovery:“archivia” “chi è”. Il game show, prodotto da Endemol Shine Italy basato sul format americano Identity, andrà in onda nell’accesssulfino al 21. I numeri auditel, fermi intorno al 3% di share, hanno convinto il conduttore e l’azienda americana a mollare con questo titolo l’affollata fascia post tg: “Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti devi intestardire. La statistica ti dà dei segnali per capire che strada intraprendere e quindi vediamo”, aveva dichiaratoa Radio Deejay.“chi è” non andrà del tutto in panchina perché a, dopo le festività natalizie, saranno trasmessepuntate speciali in: “È uno dei format più longevi e solidi della tv mondiale e già dal suo arrivo sul nostro canale si era pensato a speciali di prima serata, scelta già intrapresa in passato con grande successo.