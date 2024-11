Gaeta.it - Bluserena avvia la vendita per l’estate 2025: eventi e promozioni da non perdere

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, noto brand italiano nel settore del turismo e dell’ospitalità, ha recentemente aperto le prenotazioni per i suoi 12 resort sparsi in alcune delle più belle località italiane: Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia e Abruzzo. Con un’offerta attrattiva, i clienti possono approfittare di importanti sconti e nuove esperienze per il, rendendo queste strutture particolarmente appetibili per chi sta programmando le proprie vacanze estive.Promozione Black Friday e chiarezza di prenotazioneFino al 5 dicembre,offre una promozione Black Friday che consente di ottenere sconti fino al 20% su tutte le prenotazioni estive. Questa iniziativa permette ai turisti di prenotare in anticipo e di progettare le loro vacanze estive senza il pensiero del rischio di annullamento: infatti, è possibile cancellare la prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza.