Attacco al potere | tutto quello che c’è da sapere sul film

al: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, martedì 26 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaaldel 2013 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Gerard Butler. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAlla Vigilia di Natale, in un incidente d’auto, la first lady degli USA perde la vita insieme a quattro uomini della sicurezza. Mike Banning, uno degli agenti facenti parte della scorta viene sollevato dal suo incarico per aver prestato soccorso unicamente al presidente e non alla first lady.Diciotto mesi dopo, l’ex agente si ritrova a lavorare dietro una scrivania del Ministero del Tesoro, senza però mai abituarsi al nuovo e semplice stile di vita. Un giorno, in occasione della visita del primo ministro della Corea del Sud alla Casa Bianca, proprio durante il summit nello studio ovale, una cannoniera volante AC-130 in volo sul palazzo presidenziale inizia a crivellare di colpi l’edificio, neutralizzando tutte le guardie presidenziali sul tetto.