Bergamonews.it - Arresto cardiaco in palestra, 16enne salvato dal prof di ginnastica e dall’insegnante di sostegno

Trescore Balneario. Sono le 9,30 di un giovedì all’apparenza come gli altri. Giacomo (nome di fantasia), 16 anni, è pronto a iniziare la lezione diinsieme ai compagni di classe, quando all’improvviso cade all’indietro e si accascia sul pavimento della. “La lezione non era ancora cominciata, non poteva essere un malore da sforzo” spiega Chiara Morotti, responsabile della sede Abf di Trescore Balneario, il centro di formazioneessionale frequentato dal ragazzo.A seguire gli studenti c’è Francesco Lamedica, giovaneessore di educazione fisica. “Giacomo non era cosciente – prosegue la responsabile – è stato soccorso dal suo insegnante e da un’assistente educatrice”. La situazione è grave, chiamano subito il 118. “Anch’io vengo avvisata dell’accaduto e nel frattempo cerco Sara Sanfilippo, un’insegnante diaddetta al Primo Soccorso.