Anteprima24.it - Alcol ai minori, chiuso un locale al Corso Garibaldi

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore della provincia di Benevento, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha disposto la sospensione della licenza, con conseguente chiusura per dieci giorni, di unadibito alla somministrazione di alimenti e bevande, sito nel centro storico del capoluogo, lungo il.Circa dieci giorni fa, presso quell’esercizio commerciale la Polizia di Stato aveva sorpreso i dipendenti delmentre somministravano bevandeiche a duesenza che gli fosse preventivamente richiesto di esibire un documento di identità. Tale condotta ha introdotto un ulteriore fattore di rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico in una località notoriamente frequentata da molti giovani nelle ore serali e notturne del fine settimana e nella quale di recente si sono verificati episodi di violenza con negative ripercussioni sull’ordine, la sicurezza e l’incolumità pubblica.