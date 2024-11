Secoloditalia.it - Addio a Luciano Garibaldi, lo storico “della verità” che formulò una sua teoria sulla morte di Mussolini

I media di sinistra ribattono sempre sullo stesso argomento, quello che “la Destra”, intesa in senso ampio, non abbia uomini di cultura e di scienza. La falsità di questa affermazione ripetuta come uno slogan propagandistico è dimostrata dall’esistenza nell’ambitoDestra di tante personalità illustri e tra queste merita un giusto titolo e un posto preminente quello di, purtroppo scomparso all’età di 88 anni. La sua, è stata una personalità di grande rilievo che si è distinta per i suoi studi storici, ma che ha avuto un’origine particolare., unoattento e scrupolosoIscritto infatti all’Azione Cattolica a 14 anni e poi transitato nelle Fuci, l’associazione degli universitari cattolici che è stata la generatrice di tanti uomini politici e di cultura democristiani, non ha seguito la loro strada, ma si è rivolto al giornalismo di destra collaborando a testate quali il Roma di Napoli, il settimanale Gente di Rusconi, il Giornale di Montanelli, La Notte di Nutrizio, non disdegnando, per la sua formazione culturale, anche le collaborazioni alla stampa cattolica come “Il Timone” (insieme a personalità come Rino Cammilleri, Franco Cardini, Alfredo Cattabiani, Roberto De Mattei, Andrea Tornielli), Studi Cattolici (vicina all’Opus Dei), Riscossa cristiana.