Avvolto dalle fiamme il ristorante Osteria del contadino di Manoppello | tutti evacuati VIDEO

Intorno alle 12.20 è divampato un incendio all'interno del noto ristorante di Manoppello Osteria del Contadino. Un incendio devastante che ha completamente avvolto tra le fiamme la struttura che è interamente in legno. Un orario d'apertura per il locale, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

