Accusato di violenza sessuale su una 14enne fine di un incubo per un 80enne

Assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto deciso dal tribunale di Napoli Nord  nei confronti di un 80enne di Aversa finito sotto processo per violenza sessuale ai danni di una 14enne. Secondo quanto accertato dalla Procura normanna, l'anziano, assistito dall'avvocato Clara niola, avrebbe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

