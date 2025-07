‘Il ministro del Male’ di William Le Queux La storia segreta di Rasputin per la prima volta tradotta in Italia

Per la prima volta in italiano, la traduzione di un classico della narrativa sensazionalistica inglese. Con una sapiente inventiva romanzesca, Le Queux raccoglie in questo libro l’insieme delle rivelazioni scritte – quasi in forma di resoconto storico – dal giovane Feodor Rajevski, il segretario e servitore personale di Rasputin. Pagine e pagine di segreti, tradimenti e sotterfugi sconvolgenti attorno alla figura di una delle più inquietanti personalità della Russia moderna L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità . 🔗 Leggi su 900letterario.it © 900letterario.it - ‘Il ministro del Male’ di William Le Queux. La storia segreta di Rasputin per la prima volta tradotta in Italia

IL MINISTRO DEL MALE, LA STORIA SEGRETA DI RASPUTIN di William Le Queux: recensione - La casa editrice Lorenzo de’Medici Press pubblica, per la prima volta in Italia, il romanzo in versione integrale di William Le Queux, con la traduzione di Sara Musarra Pizzo.

