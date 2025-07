Juventus Next Gen rinnovo fino al 2028 per Crapisto! Ufficiale il prolungamento del contratto per il fantasista classe 2006 | i dettagli

Juventus Next Gen, rinnovo fino al 2028 per Crapisto: tutti i dettagli e il passaggio con la squadra di Brambilla. È ufficiale: Francesco Crapisto, giovane centrocampista della Juventus Next Gen, ha rinnovato il suo contratto con la società bianconera, estendendo l'accordo fino al 30 giugno 2028. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nel 2023, Crapisto conferma la sua appartenenza al progetto Juventus per un lungo periodo come confermato dal club bianconero. COMUNICATO – «Dopo il primo contratto da professionista firmato nel 2023, Francesco Crapisto ha rinnovato il suo accordo con la Juventus.

