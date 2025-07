Bagutta, l’intramontabile arte della camicia.

Bagutta è un iconico marchio italiano nel mondo della camiceria, nato a Milano nel 1975 il brand prende il nome da via Bagutta una storica strada del centro milanese che un tempo era punto d’incontro di artisti e intellettuali, proprio da questa atmosfera elegante e colta che il marchio ha tratto le sue prime ispirazioni, fondendo la classicitĂ della camicia sartoriale con uno spirito innovativo e contemporaneo. Bagutta nasce per iniziativa della famiglia Gavazzeni nella figura del signor Pino, l’idea del fondatore era quella di creare camicie di altissima qualitĂ con uno stile italiano sempre riconoscibile e capace di adattarsi ai mercati internazionali, in un periodo storico dove questo capo era ancora visto come formale il brand ha avuto il coraggio di sperimentare e osare creando modelli unici e innovativi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

