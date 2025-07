Calciomercato Napoli Milinkovic-Savic a un passo! Trattativa in fase avanzata le ultimissime

Calciomercato Napoli, Milinkovic-Savic a un passo! Trattativa per il portiere in fase avanzata, le ultimissime di mercato Il calciomercato estivo entra nel vivo e le trattative tra Napoli e Torino si intensificano. Dopo aver raggiunto l’intesa per il trasferimento dell’attaccante Cyril Ngonge al club granata, le due società continuano a dialogare per definire il passaggio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, Milinkovic-Savic a un passo! Trattativa in fase avanzata, le ultimissime

In questa notizia si parla di: calciomercato - napoli - milinkovic - savic

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Napoli, addio definitivo a Garnacho: c’è la conferma ufficiale - Per il Napoli sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Garnacho sul suo futuro. Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, è atteso da un’altra gara molto importante.

#Calciomercato #Napoli, prossimi obiettivi #MilinkovicSavic e #Ndoye #SkySport #SkyCalciomercato Vai su X

? Calciomercato bollente! Napoli punta di nuovo su Milinkovic-Savic e il Torino non molla Ngonge, possibile pedina dell’affare. Nel mirino anche Gaetano Oristanio, con trattative aperte col Venezia. Chi la spunterà ? #Calciomercato #Napoli #Torino #S Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, prossimi obiettivi Milinkovic Savic e Ndoye. Le news; Napoli, Milinkovic-Savic sempre più vicino: le ultime; Schira: Conte insiste, vuole Ndoye e Milinkovic-Savic al Napoli.

Calciomercato Napoli, prossimi obiettivi Milinkovic Savic e Ndoye - Dopo gli acquisti ormai solo da ufficializzare di Lucca e Beukema il Napoli è al lavoro per completare la rosa secondo le richieste di Antonio Conte. sport.sky.it scrive

Incontro con il Napoli per Milinkovic-Savic: è la destinazione preferita del portiere - In programma un incontro con il Napoli per parlare di Milinkovic- Scrive toro.it