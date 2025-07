Zelensky attacca Putin e avverte Trump | La pace non può aspettare 50 giorni le sanzioni servono subito

Con i missili che continuano ad abbattersi su Ucraina e Russia, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin continuano a rimpallarsi la responsabilitĂ per i mancati progressi nei colloqui di pace. In un’intervista al New York Post, il leader di Kiev ha dichiarato che il presidente russo “non è pronto a un compromesso. Ha fatto perdere tempo a Donald Trump. Vorrei che gli Stati Uniti, il Congresso e il presidente facessero pressione con le sanzioni. Prima si fa, meglio è”. Il riferimento è al (quasi) ultimatum lanciato dall’inquilino della Casa Bianca all’omologo del Cremlino: se entro “50 giorni” non verrĂ siglato un accordo di pace, gli Stati Uniti imporranno “sanzioni mai viste” alla Russia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Zelensky attacca Putin e avverte Trump: “La pace non può aspettare 50 giorni, le sanzioni servono subito”

