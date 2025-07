Santa Maria a Vico lite per il bucato finisce in tragedia | accoltellate madre e figlia

Ancora sangue e paura tra le strade del casertano. Una banale lite tra vicini si è trasformata in un dramma nel cuore di Parco De Lucia, a Santa Maria a Vico, dove un uomo ha aggredito con un coltello due donne, madre e figlia. Santa Maria a Vico, lite per il bucato finisce in tragedia: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Santa Maria a Vico, lite per il bucato finisce in tragedia: accoltellate madre e figlia

In questa notizia si parla di: santa - maria - vico - lite

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione.

Papa Francesco, folla di fedeli a Santa Maria Maggiore - (LaPresse) – Dopo le emozioni di ieri oggi è il momento del raccoglimento e della preghiera. Un dolore intimo da vivere insieme alla comunità dei fedeli che oggi si è ritrovata in massa in piazza di Santa Maria Maggiore davanti la basilica dove Papa Francesco ha voluto essere seppellito.

I fedeli di Francesco in attesa a Santa Maria Maggiore - AGI - Numerosi fedeli attendono il feretro di Papa Francesco davanti a Santa Maria Maggiore, dove ci sarà la tumulazione.

Santa Maria a Vico, lite tra famiglie finisce a coltellate: due feriti e un arresto; Santa Maria a Vico, coltellate durante lite per sosta e bucato: ferite madre e figlia; Santa Maria a Vico, coltellate durante lite per sosta e bucato: ferite madre e figlia.

Santa Maria a Vico, coltellate durante lite per sosta e bucato: ferite madre e figlia - Poco prima dell'ora di pranzo di ieri, l'intera comunità è stata scossa da un episodio di violenza avvenuto in via Martiri del 1799, ... Si legge su ilmattino.it

Santa Maria a Vico, lite tra famiglie finisce a coltellate: due feriti e un arresto - Un banale litigio condominiale si è trasformato in tragedia a Santa Maria a Vico, nel Casertano, dove ieri, poco prima dell’ora di pranzo, due donne sono ... Lo riporta pupia.tv