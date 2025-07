Richieste sussidi disoccupazione in Usa calano a 221.000 unità

Le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono calate di 7.000 unità a quota 221.000. Gli analisti scommettevano su 233.000 unità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Richieste sussidi disoccupazione in Usa calano a 221.000 unità

