Milano La Russa | non chiedo mai dimissioni ma giunta Sala non adeguata

Roma, 17 lug. (askanews) – “Non sono contento che ci sia bisogno della magistratura, sarei stato piĂą contento se autonomamente la politica avesse capito che quel percorso era sbagliato”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentando l’inchiesta giudiziaria di Milano, a margine del congresso della Cisl. Alla domanda se il sindaco Sala si debba dimettere ha risposto: “Non tocca a me dirlo. Non chiedo mai le dimissioni quando inizia un provvedimento, che peraltro non so fino a che punto lo riguardi personalmente. Sicuramente la giunta Sala ha dimostrato di non essere adeguata a Milano, ma il mio giudizio non è solo su questo episodio”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it