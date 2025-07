Gorgonzola – Drammatico schianto questa mattina a Gorgonzola, dove un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquilla via della Ronchetta. Alle 10.30 di giovedì 17 luglio, una donna di 91 anni alla guida della propria auto ha travolto una donna di 63 anni e sfondato la cancellata di una villetta. Non è chiaro, al momento, se la donne si trovasse sul marciapiede davanti all’inferriata o al di lĂ di essa. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma i primi elementi raccolti dalle forze dell’ordine delineano un quadro chiaro: la conducente anziana, mentre usciva dal box di casa, invece di curvare per immettersi correttamente sulla carreggiata, ha proseguito dritto impattando violentemente contro la cancellata della villetta di fronte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Gorgonzola, auto sfonda la cancellata di una villa e travolge una donna: è gravissima