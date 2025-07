Adesso tu… Ecco Ascanio Fiocco azzurro | l’attrice della tv italiana è mamma bis

Una nuova gioia ha riempito la vita dell’attrice romana che per anni ha fatto sorridere e commuovere il pubblico della tv italiana: a distanza di poco piĂą di due anni dalla nascita della sua primogenita, è venuto alla luce il suo secondo figlio. Il nome scelto per il neonato è Ascanio, ed è stato annunciato con tenerezza e semplicitĂ attraverso un post su Instagram, corredato da alcune dolcissime immagini scattate direttamente dal letto d’ospedale. La nascita è avvenuta il 16 luglio 2025 alle 11:18, e nel messaggio condiviso sui social l’attrice ha scritto: “Ascanio, adesso tu. 16 luglio 2025 ore 11,18: ti amiamo dal primo urlo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

