Daspo 12 dopo l’agguato ai tifosi dell’Urbania | maxi-stretta sugli ultras violenti

Pesaro, 17 luglio 2025 – Il conto è salato: dodici Daspo, per un totale di 29 anni di stadio negato. A sei mesi dall' agguato ai tifosi dell'Urbania, colpiti a sprangate nel parcheggio dello stadio Spadoni di Vallefoglia dopo la partita contro il K Sport Montecchio Gallo, il 19 gennaio scorso, arriva la risposta della Questura. Una risposta netta, articolata, calibrata sulle singole responsabilitĂ . Il questore di Pesaro Urbino ha firmato dodici provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con durate variabili da uno a cinque anni. I destinatari sono i tifosi ritenuti coinvolti a vario titolo nella maxi rissa esplosa al termine dell'incontro di Eccellenza.

