VIDEO | Traffico illecito di rottami metallici tra Messina e Catania 10 misure cautelari | i nomi degli arrestati

Dieci misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia ferroviaria e dalla sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Messina nell'ambito dell'operazione 'Iron Travel' avviata lo scorso 27 giugno con il sequestro preventivo di tre aziende a Catania e una nella provincia di Agrigento, tutte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

