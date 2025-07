Forlì identificato il pirata della strada che ha ucciso una donna a Cusercoli

Le forze dell'ordine hanno identificato il presunto pirata della strada che questa mattina alle 5 a Cusercoli, nel Forlivese, ha investito e ucciso una 51enne, Leandra Russo. I carabinieri della compagnia di Meldola sono risaliti al conducente anche tramite le videocamere di sorveglianza. Secondo i testimoni, la vettura sarebbe una station wagon di colore scuro che avrebbe travolto la donna all'uscita dal bar, tornando prima indietro e poi dandosi alla fuga. La vittima, originaria della Liguria ma residente e conosciuta in paese, lavorava come addetta alle pulizie nel piccolo ospedale locale. Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Forlì, identificato il pirata della strada che ha ucciso una donna a Cusercoli

In questa notizia si parla di: pirata - strada - ucciso - cusercoli

Pirata strada travolge migrante in bici - 9.55 Un migrante in sella ad una bici è stato investito ed è morto nella notte a Mesagne, in provincia di Brindisi, dal conducente di un'auto che non si è fermato a prestare soccorso.

Investe e uccide con l’auto un migrante in bicicletta: caccia al pirata della strada nel Brindisino - L’omicidio tra Mesagne e San Vito Dei Normanni, in provincia di Brindisi. Gli investigatori sono sulle tracce del pirata della strada che è fuggito lasciandosi alle spalle il corpo senza vita del giovane senegalese con la bici deformata dall’impatto

Roma, anziano muore dopo essere stato investito: è caccia al pirata della strada - Un anziano è morto alla periferia di Roma investito da un’auto che si è data alla fuga: è accaduto stamattina in via Arquata del Tronto all’incrocio con via Recanati, in zona San Basilio, alla periferia di Roma.

La Procura di Monza ha appena emesso un decreto di fermo per indiziato delitto per omicidio volontario e atti persecutori nei confronti di un trentenne peruviano, accusato di aver ucciso l'ex moglie 34enne Geraldine Yadana Sanchez, questa notte a Macher Vai su Facebook

Identificato il pirata che ha ucciso la donna a Cusercoli; Donna uccisa da un'auto pirata, i testimoni: Prima è tornata indietro e poi la fuga; Dramma all’alba a Forlì: auto pirata uccide una donna vicino a un bar, al vaglio filmati e testimoni.

Identificato il pirata che ha ucciso la donna a Cusercoli - Leandra Rosso, 51 anni, stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno ... Si legge su rainews.it

Era nata e cresciuta a Savona la donna travolta e uccisa da un’auto pirata a Cusercoli - La tragedia all’alba di oggi a Cusercoli, quando attorno alle 5 una donna del 1974 è stata investita da un’auto e il conducente non si è ferma ... Scrive informazione.it