Scrivo in merito alle colonie di conigli sul territorio. Sono presidente dell’associazione ’Follow the Bunny, Segui il Coniglio’. Non abbiamo mai collaborato col Comune, ma ci siamo recati ad incontri (che non hanno portato a nulla), per trovare una soluzione per i conigli abbandonati. Molte persone prendono in casa animali di sesso diverso senza farli sterilizzare, ritrovandosi con tantissimi piccoli. E così scatta l’abbandono. Marinella Zani Risponde Beppe Boni I conigli hanno ormai invaso molti parchi di Bologna e di altre cittadine della provincia. Idem per altre localitĂ dell’ Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’invasione dei conigli, un’emergenza