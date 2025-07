Buffon ha scelto Baldini per l' U21 Dalle 67 bestemmie al calcio a Di Carlo le gaffe di Silvio

L'ex allenatore del Pescara ha sempre fatto parlare di sé, con sfoghi davanti alle telecamere, imprecazioni e calci: ora lo aspetta la guida degli azzurrini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Buffon ha scelto Baldini per l'U21. Dalle 67 bestemmie al calcio a Di Carlo, le gaffe di Silvio

In questa notizia si parla di: buffon - scelto - baldini - bestemmie

“Caro Luciano, ho scelto di aspettare per evitare di scrivere a caldo”: il messaggio a sorpresa di Buffon per Spalletti - Nella settimana che ha stravolto tutto all’interno della Nazionale italiana di calcio, Gianluigi Buffon è rimasto l’unico punto fermo per la Figc.

Gravina spiega: «Ecco perchè abbiamo scelto Gattuso come nuovo ct della Nazionale. Buffon si è impegnato in maniera importante» - di Redazione JuventusNews24 Gravina spiega: «Ecco perchè abbiamo scelto Gattuso come nuovo ct della Nazionale».

Buffon ha scelto Baldini per l'U21. Dalle 67 bestemmie al calcio a Di Carlo, le gaffe di Silvio; Bestemmie e calcio, dal ‘sono toscano’ di Lippi alle 67 volte di Baldini: storie di squalifiche….

Silvio Baldini, non per tutti - L'ex allenatore del Pescara ha sempre fatto parlare di sé, con sfoghi davanti alle telecamere, imprecazioni e calci: ora lo aspetta la guida degli azzurrini ... Secondo gazzetta.it

Gazzetta dello Sport: “Baldini, il filosofo del calcio ora guida l’Under 21. Buffon bussa alla sua porta e gli regala l’azzurro” - Il viaggio lo ha portato alla Nazionale grazie a Gigi Buffon, figlio di Adriano, il primo allenatore che gli fece amare il calcio e con cui ... Lo riporta ilovepalermocalcio.com