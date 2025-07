Nel 1833 Ralph Waldo Emerson si trovò a passare per Roma proprio il giorno di Pasqua: poté così assistere alla benedizione solenne impartita dal Papa alla folla festante. Emerson non lo nomina nemmeno, poiché in assenza di telecamere e monitor era soltanto un remoto omino bianco; scrive inoltre che, non essendoci impianti di amplificazione, non si capiva cosa dicesse il pontefice, il quale si era dunque visto costretto a ripetere il proprio gesto, la seconda volta in modo eclatante e quasi esagerato, affinché tutti i fedeli si inginocchiassero come un sol uomo. Due secoli dopo, la voce del Papa arriva forte e chiara. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La voce del Papa