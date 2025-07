Tornare coi Maneskin? Dobbiamo essere tutti ben riposati e fare qualcosa che sentiamo davvero non per forza | parla Damiano David

A pensarci sembra ieri che c’erano i Maneskin e poi un giorno, all’improvviso, non c’erano più, tutti con progetti solisti, Victoria da dj, gli altri da musicisti. Damiano not born in the Usa ma di stanza lì, con la fidanzata popstar Dove Cameron. Insieme, la coppia ha raggiunto l’ Isle of MTV Malta 2025 dove David ha performato da solista brani del suo Funny Little Fears e a La Stampa ha parlato di una eventuale reunion: “Ora conosco meglio i miei bisogni, e so che loro conoscono meglio i loro. Siamo cresciuti. Insieme, possiamo comunicare meglio e rendere tutto più fattibile e sano”. E al New Musical Express ha aggiunto: “Per tornare a suonare insieme dobbiamo essere tutti ben riposati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tornare coi Maneskin? Dobbiamo essere tutti ben riposati e fare qualcosa che sentiamo davvero, non per forza”: parla Damiano David

