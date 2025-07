Turista cade su sentiero di montagna | soccorsa con elicottero

Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento dell’elisoccorso questa mattina nel Cilento per una turista di 42 anni, infortunatasi durante un’escursione lungo il sentiero della Masseta, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. La donna, in vacanza con il compagno, è caduta mentre percorreva il tracciato naturalistico che costeggia la costa tra Scario e Punta Infreschi, riportando una frattura alla caviglia destra. Scattati i soccorsi, sul posto è intervenuta via mare la Guardia Costiera con un gommone partito da Marina di Camerota, che ha messo in sicurezza l’area per consentire l’atterraggio dell’elicottero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turista cade su sentiero di montagna: soccorsa con elicottero

