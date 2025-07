La recente sentenza di un giudice di Pace di Genova è pronta a infliggere un duro colpo all' obbligatorietà del Pos, contro cui già in più di un'occasione il governo Meloni aveva cercato di intervenire con l'obiettivo di limitarne la portata: i tabaccai non devono essere costretti ad accettare pagamenti con carta di credito o debito nè per le sigarette né per altri beni sottoposti a monopolio di Stato. Il motivo alla base di tale sentenza è molto semplice, ed è da ricercare nel risicato margine di guadagno che hanno i rivenditori su tali prodotti: la commissione applicata al pagamento con Pos abbatte quasi integralmente la piccola somma, per cui il rifiuto ad accettare questa forma di transazione è per il giudice più che lecito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sigarette, stop all'obbligo di accettare pagamenti col Pos: cosa hanno deciso i giudici