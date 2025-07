Il mondo dello sport è in lutto per una perdita improvvisa e devastante. La scomparsa di uno dei protagonisti più amati dello sci internazionale ha scosso atleti, tifosi e appassionati in tutta Europa. La tragedia è avvenuta in montagna, in circostanze drammatiche che rendono ancora più difficile accettarne l’epilogo. A causare la morte è stato un fulmine, che ha colpito l’atleta mentre si trovava nei pressi di una baita di famiglia. Soccorso d’urgenza, è rimasto in condizioni critiche per due giorni, lottando tra la vita e la morte, prima che il suo cuore si fermasse definitivamente. Il mondo dello sci piange un campione che ha lasciato un segno profondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Colpito da un fulmine”. Il dramma del campione olimpico in vacanza: lo sport è sotto shock