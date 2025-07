Pizzo lo storico Antonio Montesanti lancia un appello | Salviamo la Chiesetta di Piedigrotta prima che sia troppo tardi

Dopo la messa in onda del servizio Mediaset su Studio Aperto Mag e Video di Rete 4, che ha mostrato al grande pubblico tutta la suggestiva bellezza della Chiesetta di Piedigrotta, lo storico Antonio Montesanti (intervistato nel servizio realizzato dalla redazione di Mediaset) torna sull’argomento con un accorato appello: “È bellissima, ma si sta sgretolando nel silenzio. Serve un intervento urgente per salvarla”. Attraverso un post social, Montesanti ha voluto ribadire l’urgenza di un’azione concreta per preservare il celebre sito scolpito nella roccia, simbolo identitario della città di Pizzo e attrazione di richiamo internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

