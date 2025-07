Roma, 17 luglio 2025 - Un incendio ha distrutto il palco principale del festival musicale Tomorrowland, nei pressi di Anversa, in Belgio. Un rogo, senza feriti, ma un giorno prima dell'arrivo di migliaia di amanti della musica dance elettronica all'evento. Gli organizzatori hanno confermato, l’evento e che il campeggio DreamVille del festival aprirĂ Â domani, come previsto. Anche tutte le attivitĂ programmate a Bruxelles e Anversa "si svolgeranno come previsto", fanno sapere i responsabili. Sui social le immagini dell'incendio e colonne di fumo nero che avvolgevano il palco e si diffondevano nei boschi vicini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tomorrowland, incendio distrugge il palco principale. Gli organizzatori: “Il programma va avanti come previsto”