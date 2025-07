Morbillo 52 casi a giugno in Italia Iss | Verificare status vaccinale prima delle vacanze

(Adnkronos) – In Italia dall'inizio del 2025 sono stati notificati al sistema di sorveglianza 391 casi di morbillo, di cui 52 nel mese di giugno, in calo rispetto ai 71 di maggio. Sono i numeri contenuti nell'ultimo bollettino pubblicato oggi dall'Istituto superiore di sanità (Iss). "Focolai di morbillo sono in corso in tutto il mondo .

Morbillo, l’allarme di Bassetti: “L’Italia si preoccupi se calano le coperture vaccinali” - IL direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova interviene su uno studio pubblicato negli Stati Uniti

I casi di morbillo in Italia sono quasi raddoppiati (anche con complicanze). I contagi e il rischio di focolai per l'estate - I casi di morbillo in Italia sono di nuovo in aumento. Nel mese di maggio 2025, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità (Iss), le persone che hanno contratto questa malattia infettiva sono quasi raddoppiate rispetto ad aprile.

