Germania arrestato Al Bouti | è stato il braccio destro di Almasri alla prigione di Mitiga

La polizia tedesca ha arrestato Khaled Al Hishiri, meglio conosciuto come Al Bouti, ex braccio destro di Almasri alla prigione di Mitiga, in Libia. L’uomo è stato fermato al suo arrivo in Germania, a Francoforte. Le autoritĂ , secondo le prime informazioni, lo starebbero trattenendo in attesa della trasmissione della richiesta di estradizione. Al Bouti è stato citato per anni all’interno dei rapporti internazionali come uno dei principali responsabili di torture e stupri nel carcere di Mitiga. I media libici parlano di un arresto che risalirebbe alla mattinata del 17 luglio. Il carcere lager è finito al centro di un’inchiesta della Corte penale internazionale che ha coinvolto anche il generale libico Osama Najim Almasri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Germania, arrestato Al Bouti: è stato il braccio destro di Almasri alla prigione di Mitiga

