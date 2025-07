Frosinone a teatro | sabato La magichite in scena a Selva Piana

Torna, sabato 19 luglio, “Frosinone a teatro – la cittĂ in scena”, la manifestazione itinerante organizzata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura di Simona Geralico, in collaborazione con Atcl. Sabato alle 21 a Selva Piana andrĂ in scena “La magichite”, con Luca Lombardo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - sabato - scena - teatro

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio - Un fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, per grandi, famiglie e bambini. Seguite i nostri consigli! "Libri di primavera" Â Torna anche per il 2025 la rassegna letteraria "Libri di Primavera" ad Arce.

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio - Un fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, per grandi, famiglie e bambini. Seguite i nostri consigli! "Libri di primavera" Â Torna anche per il 2025 la rassegna letteraria "Libri di Primavera" ad Arce.

Frosinone, stagione teatrale Vittoria: annullata la data di sabato - In attuazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri per la scomparsa di Papa Francesco, contenente la disposizione del lutto nazionale e la raccomandazione di differire gli eventi di intrattenimento previsti sabato 26 aprile, giorno di celebrazione delle esequie, lo spettacolo di Marco.

FROSINONE - sabato alla Villa comunale il "Sogno" di Shakespeare Dopo l’esordio di grande successo con lo spettacolo di Stefano Masciarelli, torna, sabato 12 luglio, “Frosinone a teatro – la città in scena”, la manifestazione organizzata dal Comune di Frosi Vai su Facebook

Frosinone a teatro: sabato La magichite in scena a Selva Piana; Frosinone a teatro: sabato alla Villa comunale il “Sogno” di Shakespeare.; Frosinone, al Teatro Vittoria in scena Sergio Assisi con “Mi dimetto da uomo” - - Passione per l'informazione.

Frosinone a teatro: sabato alla Villa comunale il “Sogno” di Shakespeare - L’assessore Simona Geralico: “Dopo l’entusiasmo suscitato dal debutto, ci prepariamo a vivere un’altra serata speciale, all’insegna della cultura e della condivisione” ... tunews24.it scrive

“Frosinone a teatro”: al via il 5 luglio in piazza Turriziani - L’assessore alla Cultura, Simona Geralico: «La stagione teatrale estiva itinerante è pensata per coinvolgere un pubblico eterogeneo, con spettacoli che spaziano dalla comicità ai classici, passando pe ... Lo riporta tunews24.it