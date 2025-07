Billis nella Guida Street Food 2026 del Gambero Rosso

Per il terzo anno consecutivo, Billis viene inserito nella Guida Street Food del Gambero Rosso. “Siamo profondamente onorati di essere stati riconfermati per il terzo anno consecutivo nel prestigioso panorama della Guida – affermano Marco e Luca Billi, fondatori di Billis –. Questo premio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

