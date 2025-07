Fuga terminata per Andrea Cavallari il 26enne è stato catturato a Barcellona

Andrea Cavallari è stato arrestato a due settimane dalla sua evasione, in un improbabile "viaggio post-laurea". Il 26enne modenese, condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo ed evaso nel pomeriggio del 3 luglio, è stato catturato nella mattina di oggi, giovedì 17 luglio Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: stato - andrea - cavallari - 26enne

Monreale in ginocchio per Masino, Salvo e Andrea, l’urlo dei familiari: “LO STATO DOV’E’?” - Commozione e appelli alla giustizia ai funerali di Masino, Salvo e Andrea, vittime della strage del 27 aprile (Monrealelive.

“Andrea per me è un figlio, ma di lui non c’è da fidarsi. Farlo uscire è stato un errore” - Marco Montanari: “L’ho cresciuto come un padre, ma non l’ho mai adottato. Mi faceva sempre arrabbiare.

Monreale in ginocchio per Masino, Salvo e Andrea, l’urlo dei familiari: “LO STATO DOVE’?” - Commozione e appelli alla giustizia ai funerali di Masino, Salvo e Andrea, vittime della strage del 27 aprile (Monrealelive.

Andrea Cavallari, il 26enne evaso il 3 luglio, dopo la discussione della sua tesi di laurea all'università di Bologna, condannato per la strage di Corinaldo, è stato individuato e fermato a Barcellona, in Spagna Vai su X

Dopo due settimane, giovedì è finita la fuga di Andrea Cavallari, il 26enne evaso lo scorso 3 luglio dal carcere di Bologna dove stava scontando una condanna a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo. Gli agenti della Polizia Penitenziaria lo hanno preso Vai su Facebook

Corinaldo, quando Andrea Cavallari diceva: «Come mi manca girare armato»; Strage di Corinaldo, Cavallari rintracciato e fermato a Barcellona: era evaso dopo la laurea; Strage Corinaldo, fermato a Barcellona Andrea Cavallari. Era evaso dopo la laurea.

Strage di Corinaldo, arrestato in strada a Barcellona Andrea Cavallari: era evaso dopo la laurea - Una fuga durata due settimane: il 3 luglio scorso il 26enne, dopo la discussione, non aveva fatto rientro nel carcere di Bologna, dove era detenuto ... Riporta msn.com

Strage di Corinaldo: preso a Barcellona Andrea Cavallari, era evaso due settimane fa - Non era scappato in Albania, nè in Ucraina, come si era pensato fino ad oggi. Si legge su dire.it