Niente di nuovo sotto il sole e gli opposti come per il passato finiscono spesso per combaciare

Con una rotta parallela, ancora una volta quanto delle vicende umane, per le popolazioni dell’ antica Grecia e dell’ impero Romano, era gestito dal Fato, in tempi moderni ha cambiato operatore e da diversi secoli è finito in mano al Destino. Il tutto è avvenuto apportando le necessarie revisioni e gli opportuni aggiornamenti che lo scorrere dei secoli, passo dopo passo, ha preteso. La sostanza di quel fenomeno, a grandi linee, Ă© rimasta la stessa. Nonostante chi è a capo dell’ importante regia che dispensa quel prezioso ingrediente che lega tra loro gli eventi di questo mondo, talvolta esso deborda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: niente - sotto - sole - opposti

Halle Berry al Met Gala 2025: niente mutande sotto l’abito trasparente - Le mutandine sono state uno degli argomenti più discussi al Met Gala 2025. Dopo le polemiche scoppiate per il look di Lisa delle Blackpink, che ha indossato un vestito con il volto di Rosa Parks stampato sul davanti in modo ritenuto da molti fuori luogo, anche Halle Berry ha fatto parlare di sé… ma per l’assenza totale di biancheria.

Halle Berry al Met Gala 2025: niente mutande sotto l’abito trasparente - Le mutandine sono state uno degli argomenti più discussi al Met Gala 2025. Dopo le polemiche scoppiate per il look di Lisa delle Blackpink, che ha indossato un vestito con il volto di Rosa Parks stampato sul davanti in modo ritenuto da molti fuori luogo, anche Halle Berry ha fatto parlare di sé… ma per l’assenza totale di biancheria.

Putin seppellisce le speranze di pace sotto le bombe: maxi raid su Kiev causa 9 vittime. Trump fa finta di niente e attacca: “Per la tregua il problema è Zelensky” - Da un lato, Vladimir Putin dice di volere la pace; dall’altro, lo zar si autosmentisce seppellendo le trattative sotto le bombe che continuano a piovere senza sosta sull’Ucraina.

Chi ha detto che il nero non si adatta all’estate?; La Luna Piena in Leone del 12 febbraio è scomoda, ma stimolante; Io, Stefano e la sclerosi multipla: io e Maria Sole sulle sponde opposte del fiume.

Chi ha detto che il nero non si adatta all’estate? - Gli opposti sono fatti per coesistere nella nuova stagione ed essere alternati. Segnala stream24.ilsole24ore.com

Sotto il sole di Amalfi, la recensione - Movieplayer.it - La recensione di Sotto il sole di Amalfi: nel sequel di Sotto il sole di Riccione il protagonista è un ragazzo non vedente, e tutto il senso del film, per lui ma anche per gli altri personaggi ... movieplayer.it scrive