Ferrovie del Gargano | inaugurati i lavori sulla linea San?Severo–Peschici finanziati dalla Regione

Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha percorso la tratta Foggia - Rodi Garganico a bordo di un treno delle Ferrovie del Gargano, accompagnata da amministratori locali e dirigenti della società ferroviaria. L'obiettivo dell’evento era la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: ferrovie - gargano - inaugurati - lavori

Estate in sicurezza, torna il 'treno della notte' di Ferrovie del Gargano: orari e percorsi - Torna il 'Treno della notte', il collegamento proposto da Ferrovie del Gargano per vivere l'estate in sicurezza.

Ferrovie del Gargano: inaugurazti i lavori sulla linea San?Severo–Peschici, lavori finanziati dalla Regione - Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha percorso la tratta Foggia - Rodi Garganico a bordo di un treno delle Ferrovie del Gargano, accompagnata da amministratori locali e dirigenti della società ferroviaria.

Ferrovie del Gargano: inaugurati i lavori sulla linea San Severo–Peschici finanziati dalla Regione; Ferrovie del Gargano, rinnovata la flotta con quattro nuovi treni Pop; SS 89 Apricena – San Nicandro Garganico senza passaggi a livello, iniziati i lavori.

Trasporti, sopralluogo dell’assessore Ciliento sulla rete di Ferrovie del Gargano - Trasporti, sopralluogo dell’assessore Ciliento sulla rete di Ferrovie del Gargano, domani 17 luglio L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, giovedì 17 luglio v ... Secondo statoquotidiano.it

Ferrovie del Gargano, rinnovata la flotta con quattro nuovi treni Pop - Sono destinati a rinnovare il servizio ferroviario locale e a sostituire cinque convogli in servizio dagli anni ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it