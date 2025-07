Non respira più Bimbo di un anno crolla a terra tra la folla era con la mamma

Un momento di festa e spiritualitĂ si è improvvisamente trasformato in una scena di panico e paura, nel cuore di una serata estiva gremita di fedeli. Durante una tradizionale processione religiosa, un bimbo di poco piĂą di un anno ha perso conoscenza davanti agli occhi disperati dei genitori e di centinaia di presenti. Il piccolo si è accasciato al suolo, non respirava piĂą, e il suo corpicino privo di sensi ha gettato nella paura l’intera comunitĂ . Ma dove le speranze sembravano dissolversi, un gesto rapido e preciso ha cambiato il corso degli eventi. >> “Beccato così, incredibile!”. Arresto di Andrea Cavallaro a Barcellona, come hanno trovato l’evaso della strage di Corinaldo Sono stati tre carabinieri a intervenire in mezzo alla folla, allertati dalle urla strazianti della madre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

