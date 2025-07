Francesca Michielin super ospite come speaker a TEDxCortina

Roma, 17 lug. (askanews) – Francesca Michielin sarĂ tra gli speaker della nona edizione di TEDxCortina, in programma venerdì 22 agosto dalle 10 al Rifugio Col Gallina. Un debutto importante per l’artista bassanese, che per la prima volta porterĂ la sua esperienza e il suo sguardo in un TEDx, scegliendo come palcoscenico le montagne di un territorio, il Veneto, che custodisce le sue radici. “Sono felice di partecipare al mio primo TEDx in un contesto immerso nel verde, nelle mie terre, con un tema che mi sta molto a cuore, ovvero quanto l’aspetto creativo e il suo flusso naturale siano sempre piĂą in contrasto con la velocitĂ di questa societĂ iper produttiva e iper performativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it