Otto in una cella con topi e senza acqua | farò lo sciopero della fame La lettera di Pecorelli

Chiuso in una cella di 16 metri quadrati da due mesi con altre otto persone. Così Davide Pecorelli, l'ex arbitro biturgense rinchiuso in carcere in Albania, racconta così in una lettera scritta di suo pugno, le condizioni carcerarie e annuncia che inizierà uno sciopero della fame. La missiva. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

