Luci puntate sul fashion gold party | villa Flavia a Trecase ospita l’evento

Si alza il sipario sulla nuova edizione del Fashion Gold Party 2025, l’attesissima manifestazione ideata ed organizzata da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, e dall’artista Nicola Coletta. Il prossimo 18 luglio, a partire dalle ore 19.30, nell’incantevole Villa Flavia Ricevimenti, accogliente struttura per eventi e ricevimenti, situata a Trecase (Na), in Via Cantinelle, 39, immersa nel verde del Parco Nazionale del Vesuvio, si terrĂ l’attesissima kermesse, condotta da Emanuela Gentilin, giornalista Mediaset, vestita per l’occasione da Mersì Couture, e Nicola Coletta, top model e attore, vestito da Falco Boutique. 🔗 Leggi su Ildenaro.it