Al Met di New York hanno esposto una chitarra rubata a Mick Taylor

Mick Taylor potrebbe accusare il Metropolitan Museum di New York di conservare uno strumento rubato, per la precisione il suo, una Gibson Les Paul anni ’50, che era in possesso dell’ex chitarrista dei Rolling Stones. L’opera fa parte delle 500 chitarre donate al polo museale da parte del miliardario collezionista Dirk Ziff, un evento che è stato sponsorizzato e promosso ampiamente. Eppure secondo quanto riporta in esclusiva il “ New York Post “, una delle bellezze esposte apparterrebbe in realtà a Taylor. Sarebbe stata rubata nel 1971 nella celebre villa francese di Nellcôte, dove la band soggiornava per registrare il leggendario album “Exile on Main St. 🔗 Leggi su Open.online