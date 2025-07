Edge developer e intelligenza artificiale Corso Its di Confindustria Toscana Sud per diventare professionisti del digitale

Presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud si è tenuto l’Open Day per la presentazione del "Corso Its Edge Developer – Tecnico Superiore per lo sviluppo di soluzioni di edge computing integrati con strumenti di Intelligenza Artificiale", corso post diploma finalizzato a formare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: corso - edge - intelligenza - artificiale

Corso Its edge developer, la presentazione nella sede di Confindustria - Arezzo, 8 luglio 2025 – Si terrà lunedì 14 luglio alle 11 (nella sede di Confindustria Toscana Sud, Via Roma 2 Arezzo) l’Open Day per la presentazione del corso ITS EDGE Developer finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software.

Edge developer e intelligenza artificiale. a Confindustria la presentazione del corso Its per diventare professionisti del digitale - Arezzo, 17 luglio 2025 – Presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud si è tenuto l’Open Day per la presentazione del “ CORSO ITS EDGE DEVELOPER – Tecnico Superiore per lo sviluppo di soluzioni di edge computing integrati con strumenti di Intelligenza Artificiale”, corso post diploma finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per la programmazione di software.

Edge developer e intelligenza artificiale. a Confindustria la presentazione del corso Its per diventare professionisti del digitale; Formazione: l’Its Prodigi amplia l’offerta, al via corso per edge developer; Its Edge Developer, il nuovo corso per formare esperti in Intelligenza artificiale.

Edge developer e intelligenza artificiale. a Confindustria la presentazione del corso Its per diventare professionisti del digitale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Ecco i tecnici del futuro. Un nuovo corso sull’Ai per 25 giovani diplomati - Un percorso biennale gratuito con 2mila ore tra aula e stage in azienda L’obiettivo è formare esperti in intelligenza artificiale pronti per l’industria 4. Lo riporta msn.com