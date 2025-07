Al via i lavori per l' installazione di allarmi in 23 scuole comunali

Proseguono gli interventi del Comune di Pisa per aumentare la sicurezza negli edifici scolastici cittadini. Durante l'estate saranno installati sistemi elettronici anti-intrusione in 23 scuole comunali, per un investimento di circa 162mila euro. Si tratta del secondo lotto del progetto avviato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: scuole - comunali - lavori - installazione

Liberazione d’Italia dal nazifascismo, proseguono le iniziative in città e nelle scuole comunali - Proseguono in città le iniziative programmate dall’Amministrazione comunale e dalla Presidenza del Consiglio comunale per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal Nazifascismo.

Comunali: Piciocchi, "Corsi di nuoto gratuiti nelle scuole e impianti sportivi in ogni quartiere" - Corsi di nuoto gratuiti nelle scuole e impianti sportivi in ogni quartiere. Così il vicesindaco reggente e candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi che in una nota dichiara: "Nel 2024 Genova ha colto la grande occasione di essere Capitale europea dello Sport.

Alunni disabili delle scuole comunali senza più caregiver: perchè il motivo non è solo la mancanza di fondi - Niente da fare per le operatrici socio-sanitarie che da tre anni, per sedici scuole del Comune di Foggia, si occupano del servizio sulla integrazione scolastica per studenti minori con gravi disabilità cognitive, fisiche, psicologiche e comportamentali, per conto della cooperativa sociale.

Partiti i lavori per l'installazione della nuova caldaia a basse emissioni che funzionerĂ grazie alla legna dei boschi del Campo dei Fiori. Qui tutti i dettagli: Vai su Facebook

Al via i lavori per l'installazione di allarmi in 23 scuole comunali; Palestra Scuola Calvino, lavori in corso; Approvato il progetto per la manutenzione ordinaria in 96 istituti scolastici della terraferma.

Lavori a metà in via Roma. Il Comune striglia la ditta - Il diktat del sindaco Fossi all’impresa: "L’intervento va finito entro il 31 agosto". Secondo msn.com

345 mila euro di lavori estivi nel Canavese: scuole, strade e urbanistica - Interventi alla “Remmert” di San Maurizio, nuova bretella per il nido comunale e aggiornamenti al Piano regolatore ... Segnala giornalelavoce.it