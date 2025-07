Roma caccia allo sponsor | trattative in corso per maglia e manica

La Roma è ancora senza sponsor ufficiale al centro della maglia, ma, come riportato da Il Romanista, dentro Trigoria la fiducia resta alta: l’obiettivo del club è chiudere al piĂą presto una o piĂą operazioni per coprire ogni spazio disponibile sulle divise da gioco, dal main sponsor alla manica, fino agli sponsor tecnici e di contorno. Riyadh Season, addio o rilancio?. L’accordo biennale da 25 milioni di euro con Riyadh Season, siglato nell’ottobre 2023, è ufficialmente in scadenza. Tuttavia, i dialoghi tra il club giallorosso e i rappresentanti dell’iniziativa saudita non si sono mai interrotti: si lavora infatti per prolungare la partnership in altra forma, magari meno visibile (quindi non come main sponsor) ma comunque significativa dal punto di vista economico e strategico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, caccia allo sponsor: trattative in corso per maglia e manica

In questa notizia si parla di: sponsor - roma - maglia - manica

Conclave, 131 cardinali giĂ a Roma. Santa Marta rifatta senza sponsor - Sono 131, su 133 previsti, i cardinali elettori giĂ giunti a Roma per il Conclave che si aprirĂ il prossimo 7 maggio.

“Ora anche in Italia le aziende sono più caute sugli sponsor ai Pride”: l’allarme degli organizzatori di Milano e Roma - C’è chi ha deciso di non rinnovare il sostegno a causa di “tagli di budget”, chi ha solo ridimensionato la presenza e chi si è preso più tempo per rispondere.

Bmw rinnova l’accordo con la FITP. Sarà sponsor degli Internazionali di tennis di Roma fino al 2028 - Bmw ha rinnovato la sua partnership con la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e gli Internazionali d’Italia di Tennis fino al 2028.

Stake sfuma, la Roma a caccia di nuovi accordi Il Romanista (S.Valdarchi) La società di betting era pronta a pagare 6 milioni per comparire sulla manica Per i puristi dell’estetica calcistica e romanista, la maglia rossa, senza marchi al centro, non può che far pi Vai su Facebook

Roma, ecco la nuova maglia: rosso porpora, addio allo sponsor Riyadh Season https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/08/news/roma_nuova_maglia_sponsor-424717994/?rss&ref=twhl… Vai su X

Roma, obiettivo aumentare i ricavi: in arrivo uno sponsor sulla manica, poi servirĂ il main sponsor; Calcio, AS Roma: trattativa in corso con Stake per lo sponsor di manica; Roma, si cercano due nuovi sponsor. Trattativa avviata con Stake per la manica.

Maglia e manica, la Roma al lavoro per i nuovi sponsor del 2025/26 - La Roma sta lavorando con il comparto commerciale per chiudere nuovi accordi che – come riportato da Il Corriere dello Sport – genereranno per il presente e per il ... Lo riporta informazione.it

La maglia da riempire - Dopo aver salutato Riyadh Season, che rimarrà ma non come main sponsor, la Roma tratta su più fronti per altri contratti. Riporta ilromanista.eu