Barca in panne nel lago | salvate tre persone

Nel pomeriggio di ieri, gioved√¨ 17 luglio,¬†durante il servizio di controllo delle Acque interne effettuato dalla squadra nautica della questura del Vco¬†gli agenti di polizia hanno messo in salvo tre ragazzine a bordo di ua barca in panne. A bordo del mezzo¬†c'erano la conducente,¬†una ragazza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

