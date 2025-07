Mosca apre le porte ai talebani | perché la Russia è la prima a riconoscere il loro Governo

Un atto che scuote la diplomazia internazionale. La Russia è il primo Paese al mondo a riconoscere formalmente il governo dei talebani in Afghanistan scegliendo una cerimonia solenne in cui l’ambasciatore di Kabul, Gul Hassan Hassan, ha consegnato le sue credenziali al viceministro degli Esteri di Mosca, Andrei Yuryevich Rudenko. La mossa non è un fulmine a ciel sereno: dallo scorso aprile i talebani non sono piĂą considerati un’organizzazione terroristica da parte della Russia, dopo una graduale normalizzazione dei rapporti manifestatasi negli ultimi tempi. ll ministero degli Esteri russo ha benedetto l’iniziativa, parlando di un “impulso alla cooperazione produttiva” in settori strategici come energia, trasporti, agricoltura, infrastrutture, lotta al terrorismo e narcotraffico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

